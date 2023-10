− Az élő show előtt már arra koncentráltam, hogy mindent beleadjak, és ez sikerült is. A családomnak nagyon tetszett a produkció, a ruha és a táncosokkal együtt a színpadi összkép is. Mindenki támogat és ez nagyon jó érzés, köszönöm a bizalmat, a sok szavazatot! Ezúttal egy hozzám közel álló dalt és énekest kaptam, és ezzel nem volt probléma, inkább a koreográfia okozott nehézséget. Még mindig nincs elég önbizalmam, ezt a mesterek szóvá tették, igazuk volt.

A dívás mozgás elsajátítása magamhoz képest nagy fejlődés volt. Érzem, hogy sokat fejlődtem, magabiztosabb lettem. Örülök, hogy jól sikerült a szereplés és nem estem ki

– mondta Rebeka, akitől egyébként nem áll távol idegen bőrbe bújni. Iskolás korában jelmezt öltött farsangkor, hol indiánlány, hol gésa, máskor hercegnő volt, az osztállyal közösen pedig saját tanáraikat figurázták ki ily módon. Felnőttként halloweenkor vámpírnak öltözött.

Most Cherként remekelve a szépségét is sokan dicsérték, Majka úgy fogalmazott, hogy ilyen külsővel sokkal magabiztosabbnak kellene lennie. Rebeka örömmel viselte most afekete parókát, korábban Palya Beát utánozva a barnát. Azt mondja, olyan jó minőségűek a műhajak, hogy teljesen valódinak tűnnek.

− A hétvégén Cee Lo Green, egy fekete, kövér férfi énekes hasonmása leszek. A túlsúlyos előadót utánozva plusz súlyokat kapok a testemre, rá egy overált, nagy fejem lesz, tokát, nagy orrot, füleket tesznek rám, el kell mélyítenem a hangomat és hat órán keresztül maszkolnak majd. Szerintem sokan fel sem ismernek. A legnehezebb mégis az lesz, hogy férfi hangon szólaljak meg, ez nagy kihívás – árulta el Rebeka. Azt azonban nem mondhatta el, hogy a népszerű popénekes melyik dalát kell előadnia.