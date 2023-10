Ahogy arról beszámoltunk, órák alatt berobbant Nótár Mary és Ruszó Tibi első közös klipje, a Tábortűz/Amarici. A csütörtökön 17 órakor publikált nóta néhány óra alatt több tízezer megtekintést hozott össze, alig másfél nap alatt pedig túllépte a százharmincezres számot. A veszprémi kötődésű énekesnő és a tehetségkutatós felfedezett énekes egyébként mondhatni biztosra ment: a Tábortűznél ül a sok cigány, valamint (különböző írásmódokkal) az Amarici Amari (Amari Szi Amari) újrahangszerelt, pörgös változata pedig be is váltotta a reményeket.

A kommentek tanúsága szerint Maryék nagyon betaláltak a dallal. Van, akinek egyenesen kedve támadt bálba menni, más azt emelte ki, hogy a hideg is kirázta, amikor felcsendült az Amarici, és akadt, aki össze is foglalta a siker titkát:

Rég elveszett autentikus cigányzenék új köntösben: mindig jó slágerek lesznek.

A recept pedig be is vált. Olyannyira, hogy péntek estére a klip bekerült a Youtube legfelkapottabb magyarországi videói közé, jelenleg a hatodik helyen áll, és az első húsz helyezett között ez a legfrissebb. Már megelőzték G.W.M. két hete kijött Neked ez könnyű című dalát, Dzsúdlót, Nemazalány és Sofi Én leszek-jét, Herceg és a Parno Graszt Rózsám című zenéjét, és már szorongatják Lmen Pralát, Rico és Miss Mood Dilemmáját, Azahriah Valami Amerikáját, valamint ByeAlex drámaiank erős Bocsánatát is. A listát jelenleg Tomi Valmarral közösen jegyzett Valenciája vezeti.