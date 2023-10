Gabi vallotta, hogy nehéz hónapok állnak mögötte, de erősebbé tette minden megpróbáltatás. Kutyája a szemébe nézve kelt át a szivárványhídon. Miközben nézték egymást, megfogadta, hogy nem fog többet sírni bánatában, csak örömében. Vagy a szeretettől, vagy a meghatottságtó hullat könnyeket mostantól, de nem fog több teret engedni a fájdalomnak, mert kijárt belőle egy életre.

A tapolcai származású énekesnő a követőinek üzente, hogy ha úgy érzik is, hogy feladnának valamit a nehézségek közepette, mert azt érzik, hogy nem bírják el azt, ne tegyék. Elbírják. A gyönyörű, emberlelkű Csubakka „mondta” neki ezt, mert az utolsó lélegzetvételében is hála és pozitív lelki beállítottság volt a szemében. A kiskutyája most is tanított neki valamit. Ezt tette azóta, amióta egy négyméteres láncon megtalálta 2010-ben az M3-as bevezetőjén. Mostantól pedig, mint írta, ott van egy csillaga az égen, amit Gabi neki ajándékozott. Boldog, hogy ennyi éven át velük volt.