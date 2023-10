Óriási meglepetés érte azokat, akik október 20-án a L'entourloop veszprémi koncertjén buliztak az Expresszóban. Sir James és King Johnny majd'60 éve van a pályán, sikeresen keverik a hiphopot a reagge-vel, népszerűségüket jól mutatja, hogy koncertjük hamar, már hetekkel ezelőtt teltházas is lett. A két veterán, francia legendához csatlakozott egy szám erejéig most az épp tripla Puskás Aréna-koncertre készülő és így történelmet író, 21 éves Bauló Attila, vagyis Azahriah is.

A Supermanagement backstage felvételt osztott meg a TikTokon, amelyen hallható, hogy micsoda sikítást kap a fiatal előadó, amikor a franciák felkonferálják, de a házigazda Expresso klub is osztott meg felvételt a meglepetésvendégről. Azi egyébként meglepetésdalt hozott a királynők városába, egy eddig kiadatlan nótát adott elő, amihez néhány napja kapta meg a reagge-s zenei alapot.

A L'Entourloop nem először járt egyébként Veszprémben: 2017-ben az utcazene fesztiválon is itt voltak. Viszont most először léptek fel Azahriah-val, de rendszeresen dolgoznak együtt más énekesekkel. Lehetséges, hogy ez egy későbbi közös munka előszele? Akár az is benne van a pakliban, hiszen Azahriah november 12-én Párizsban lép fel, és a L'Entourloop aznap jelen állás szerint pont szabad lesz, ráadásul a megelőző napokban pont Franciaországban fognak fellépni, 10-én épp Le Mans-ban.

A Paulsonati insta-oldal 24 órán belül eltűnő storyjában egyébként arról írt, hogy néhány napja még gondolatban sem volt ott a koncerten, mégis az egyik legjobb és legtanulságosabb élményt élte át pénteken. Mint fogalmazott, bár az ő szájából cinikusan hangozhat, de a koncertélményt nem a közönség létszáma határozza meg, hanem azok, akik ott vannak. A L'Entourloopról megjegyezte még, hogy

ezek az arcok egészen más ligában játszanak.

Ráadásul nagyon pozitív, támogató csapattal dolgoznak. Még hozzátette: Fel kell nőni a feladathoz lassan, és hogy jó lecke volt neki ez az egész.