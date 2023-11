Halász Rebeka 59 perce

A Sztárban sztár leszek! tapolcai üdvöskéjéből kijött a vadállat +videó

Tapolca üdvöskéje, Halász Rebeka a Sztárban sztár leszek című műsorban újra férfiként remekelt a színpadon. Ezúttal Axl Rose bőrébe bújva a Guns N’ Roses együttes Welcome To The Jungle című számát énekelte felszántva a színpadot és tovább jutva a következő fordulóra.

Tóth B. Zsuzsa Tóth B. Zsuzsa

Halász Rebeka a Sztárban sztár leszek! legutóbbi fordulójában vad rockerként is jól vette az akadályt Forrás: TV2 Sajtószoba

A zenekar Rebi egyik kedvenc együttese, a szép tapolcai lány nagyon örült a dalnak és egész héten bőrszerkóban járt, hogy a rocker stílusra hangolódjon. − Öltözetben és frizurában is készültem, a hetet bőrdzsekiben töltöttem. Nagyon oda kellett figyelnem a feszes tempó mellett a levegővételre éneklés közben. Hamar ki lehet hozni belőlem a vadállatot, ha hallok egy jó számot és ez egy jó dal ahhoz, hogy megmutassam. Puha, finom, nőies hangszínem van, Axl-nek az alap énekhangja is erős torokhang. Kitartónak kell lenni, hogy bírjam – mondta a megmérettetés előtt Rebeka. Köllő Babett szerint Rebeka felpörgött erre az adásra, neki most pasiként szexi volt a tapolcai lány, aki nyolc pontot kapott Babettől. Majka az extra jelzővel illette a produkciót, de véleménye szerint csak azért bírta szuflával az éneklést, mert nem rohangált a színpadon. Hét pontot adott Rebekának. Pápai Joci szerint még férfiként sem egyszerű ezt a dalt elénekelni, mert nagyon magasan énekel Axl. − A hang most jobban sikerült, mint a mozgás, ez volt a nehezebb, jól sikerült − mondta a nyolc pont mellé. Tóth Gabi szerint mérlegre kellett tenni, hogy a hangutánzás rovására menjen-e a mozgás.

– Nőként nagyon jól megoldottad a feladatot, ebben a dalban Axl kevésbé mozog, de tudom, hogy te most féltél, hogy nem lesz elég hangod, ezért nem ugráltál. Ne félj, nagyon stabil a hangod, nekem ez volt tőled az egyik kedvenc produkcióm – mondta a szintén tapolcai Gabi a mentoráltjának.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!