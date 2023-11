− Egyébként jó a kapcsolatom a mesterekkel. Egyre nehezebb dolgunk van a versenyben, fáradtak vagyunk és két-két dallal kell készülnünk hétről hétre. A családtagok, barátok bátorítanak, azt tanácsolják, hogy ne olvassunk kommenteket, amelyek gyakran negatívak is lehetnek. Én is kaptam már olyan véleményt, hogy régen ki kellett volna esnem, de érdekes módon mindig van annyi szavazatom, hogy bent maradjak, úgyhogy nem érdekelnek a rossz vélemények. Csak a versenyre koncentrálok, felfogom az egészet egy jó bulinak, szórakozásnak, még ha ez sokszor nem is egyszerű – mondta Rebeka.