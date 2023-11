Halász Rebeka 1 órája

A tapolcai tehetség óriásit repült a Sztárban sztár leszek! színpadán +videók, fotók

Tapolca üdvöskéje két dalt is énekelt a Sztárban sztár leszek! című tehetségkutató versenyben vasárnap este. Elsőként a háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, Pink bőrébe bújva mutatta meg eddig soha nem látott oldalát Halász Rebeka a So What című dalt énekelve.

Tóth B. Zsuzsa Tóth B. Zsuzsa

Halász Rebeka Pink bőrébe bújva teljesen átszellemült Forrás: TV2 Sajtószoba

Rebeka korábban vallotta, hogy ez a dal nagy erőt ad számára.

– Hétről hétre érzem, hogy fáradok, nem gondoltam volna, hogy én leszek az utolsó versenyben maradó Gabi csapatában, nagy a bizonyítási vágy bennem. Pinket nagyon jó előadónak tartom, nem fél kimutatni az érzéseit, nem érdekli, hogy ki mit gondol róla. A nemtörődöm hozzáállását át kell vennem, nem érdekelhet, hogy ki mit gondol rólam és akkor sikerülni fog a dal előadása. Nem csajosnak, hanem rockosnak kell lennem, pasis energiával, de nőcisen. El kell felejtenem a hangomban levő finomságokat, át kell szellemülnöm most a színpadon – mondta. A szintén tapolcai Tóth Gabi azt tanácsolta mentoráltjának, hogy engedjen el mindent, akkor menni fog. A megőrülést kérte tőle egész héten a felkészülés alatt. – Neked a döntőig kell menetelned velem, benned van minden hitem, reménységem. Pinktől az egyik kedvenc dalomat kell énekelned. Azt az energiát kel megszólaltatnod, mivel Pink mutatja, hogy megy előre, kitör – mondta Gabi. Halász Rebeka a levegőben, Pink bőrébe bújva

Forrás: TV2 Sajtószoba A második fordulóban Rebeka az Abba együttes egyik tagját hozta a műsorba, Frida szerepét kapta. Társai közül élete első férfi szerepében énekelt Nagy Alexa, a női átváltozást ezúttal megúszó Szologjan Edgar volt még a négyesfogat tagja, és a csaj frontot az egyvelegben még Széchenyi Lili képviselte. A produkciót követően a zsűriben Majka úgy nyilatkozott a tapolcai lányról, hogy most volt a legfelszabadultabb. Az Abba egyik dalát adták elő Rebiék

Forrás: TV2 Sajtószoba A mentorok egyaránt azt kérték az előadóktól, hogy ne hagyják abba, a Gabi legszívesebben tíz pontot adott volna, Babett szerint pedig az ország legjobb házibulija volt a produkció. Rebeka végül ezúttal is tovább jutott, immár a kilencedik döntőben énekelhet a TV2 tehetségkutatójában vasárnap.



