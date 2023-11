Az egyik kereskedelmi csatorna vasárnapi ökölvívó-eseményén Istenes Bence Rácz Jenővel mérkőzött meg a férfi középsúlyú kategória elődöntőjében. A találkozó előtt már mentek az üzengetések, és Istenes megégette magát az egyik Instagram-sztorijával, ahol megosztotta, milyen üzeneteket kap. A már Veszprém vármegyében élő műsorvezető egyik rajongója rasszista és obszcén kifejezésekkel illette Istenes ellenfelét, Rácz Jenőt, amit a médiaszemélyiség publikált, de csak később vette észre és távolította el az oldaláról.

Rácz később (miután már nem volt elérhető a poszt) elfogadhatatlannak nevezte a posztot, és hangsúlyozta, hogy ez se egy közszereplőnél, se egy sportolónál nem állja meg a helyét.

Már a mérkőzés előtt tapintható volt a feszültség. Az első másodpercektől kemény, férfias csata zajlott a kötelek között, olykor-olykor szabálytalanságokkal megspékelve. A bírónak akadt dolga bőven az összecsapáson. Végül a negyedik menet után a pontozóbírók egyhangú pontozással Rácz Jenőt hozták ki győztesnek. Láthatóan Istenest és csapatát is meglepte az eredmény. Először nem is akart kezet fogni ellenfelével, később ezt indokolta is.

– Olyan ordenáré dolgokat ordított nekem a meccs közben, hogy nem érdemelte meg, hogy kezet fogjak vele. Belülről máshogy éltem meg ezt a találkozót, vissza kell majd néznem – mondta Istenes csalódottan.