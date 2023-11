A találkozót megelőzően Istenes Bence felvette a ritmust a profikkal, már csak üzengetésben is, ami hozzá tartozik a show-hoz. A fiatal Schobert is értette a marketinget, nem vette magára az üzengetést, és olykor-olykor vissza is „beefelt”.

Az első menetben határozott és kemény ütésekkel indított Istenes Bence, de ellenfele szépen állta a sarat, ugyanakkor nem volt kérdéses, hogy a pontozóbírók szerint a műsorvezető vitte a menetet. A második két percben dinamikusabb rajtot vett Schobert, azonban a 76 kilóval mérlegelő Istenes balegyeneseivel alaposan betalált, és hamar elkezdett folyni a vér ellenfele orrából. A harmadik menetben is magasan dominált a nemrég Veszprém vármegyébe költöző médiaszemélyiség, de járt a taps Schobert Norbertnek is, mert egy pillanatra sem adta fel, és minden erejével azon volt, hogy megnehezítse ellenfele dolgát. Az utolsó menetre mind a két fél elfáradt, de izgalmas és férfias küzdelmet vívtak. A találkozót egyhangú pontozással végül Istenes Bence nyerte.

Elismerte ellenfele teljesítményét

Az összecsapás után Istenes magához ragadta a mikrofont, és hosszan elismerte ellenfele teljesítményét, valamint köszönetet mondott a sok támogatásért, amit kapott. Továbbá kiemelte, hogy a kondija rendben van, amit az emberek Öskün is tudnak. (Istenes Bence 2021-ben igazolt a Veszprém vármegyei II-ben szereplő labdarúgó-együtteshez – a szerk.).

– Nagyon jó volt a színvonal – kezdte értékelését lapunknak Tira Marius, a Felsőörsi Bokszsuli elnöke és edzője. – Jót tesznek a hasonló események az ökölvívásnak, ugyanis közelebb hozzák az emberekhez a sportágat, valamint a versenyzők olyan tapasztalatra tesznek szert, amilyet máshol nem tudnak megszerezni, csakis a ringben – nyilatkozta az FBS elnöke.

Tira Marius továbbá kiemelte, hogy kellemes meglepetés volt Istenes teljesítménye, és jól küzdött a kötelek között a műsorvezető.