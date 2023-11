– Sok technikát alkalmaz, cirádákkal énekel, rappesen is, hajlításokat használva, ez nagy kihívás lesz – vallott érzéseiről a verseny előtt Rebeka. Gabi hatalmas parókákat vitt neki, hogy jobban beleélje magát a szerepbe, mentoráltja pedig nem értette, miként lehet létezni ennyi hajjal, neki öt kilóval nehezebb lett a feje. De nem emiatt aggódott igazán. A kihívást az tetézte számára, hogy az eredeti előadóval együtt énekel majd. Amint mondta, a tánc nem az erőssége, de most még hastáncos mozdulatokat is el kellett sajátítania. Gabi azzal bátorította, hogy Pink után ezt is meg tudja csinálni. Igaza lett.

A produkció után Opitz Barbi lelkesen beszélt arról, hogy úgy érezte, mintha az ikertesójával énekelt volna.

− Egyforma szettben, ugyanolyan a bőrtónusunk, a hajunk, sminkünk. Szívesen lépnék fel máskor is Rebekával – mondta lelkesen Barbi.

Majka most valósággal el volt ragadtatva.

− Imádom ezt, hogy pont ugyanúgy néztek ki, egyikőtök igazi hajjal, a másik nem, de ugyanolyanok vagytok! Ebben a formában ez tökéletes! Ezért egy nagyon nagy plusz pont jár és hozzáteszem, hogy nagyon jól énekeltél most! – vallotta a zsűritag.

Babett csillagos ötöst adott, kiemelte a tökéletes hangutánzást. – Attól féltem, hogy Barbi energia szintje húz teker, de nem voltál kevesebb nála. Sőt, még Opitz Barbibb voltál az Opitz Barbinál is! – mondta Babett. Pápai Joci elismerte, hogy Rebeka nagyon jó volt most, nagyon figyelt a hangra, erős produkció volt tőle, majdnem a legerősebb. Észrevette, hogy Barbi alázatosan előtérbe engedte Rebekát a produkció során, Barbi pedig helyeselt, mondván, hogy ez most Rebekáról szólt.