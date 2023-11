A nagynevű modellversenyben 1992 óta olyan modellikont is láthattunk, mint Claudia Schiffer, számos befutott modell köszönheti a versenynek a későbbi sikereit. Most pedig Farkas Johannát. A 21 éves szépség három éve Budapesten él, de Pápán született és nőtt fel. Nemrég úgy döntött, szeretné megméretni magát, és be is került a húszfős döntőbe. A versenyzők a fináléban, mint megtudtuk, a Noor téli kollekciójában kezdik meg a programokat, majd a 2. tour már Crystal kisestélyi lesz, ezt követően Paloma fürdőruhában folytatják, és a végén szintén egy csodálatos Crystal nagyestélyiben pompáznak végig a jelentkezők a kifutón.

November 24-én az Aquaworld dísztermében az est során fellép a hazánkban élő olasz énekes Erox Martini, illetve a 2022-es Sztárban Sztár döntőse, Dan Miller. Tötös Roland operaénekes Bocelli dalokat énekel, Horváth Orsolya hegedűművész pedig magával ragadó hegedű show eladással készül, és a Souper Troupers különféle formációi és látványos műsorai is szórakoztatják a rendezvény vendégeit a gálavacsora és a gálaműsor közben.

– A modellkedés és annak világa számomra mindig is nagy szenvedélyt jelentett. A versenyre való jelentkezéssel új kihívásokat szeretnék magam elé felállítani és természetesen megannyi élménnyel és tapasztalattal szeretnék gazdagodni – mesélte Johanna, aki mindennapjainak nagy részét az egyetemi tanulmányai mellett a munka, modellkedés és sport teszi ki.