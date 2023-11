Köllő Babett versenyzője eléggé megijedt a feladattól, mert amint vallotta, elég távolinak érzi magától a fiatal énekest és a stílusát. Az énekes a Casa de papel című dalt kapta, végül 28 pontot kapott a mentoroktól.

Az egyik zsűritag, a tapolcai származású Tóth Gabi szerint Dávid nagyon nehéz feladatot ugrott meg.

− Ez egy nagyon jó dal egyébként, én nagyon szeretem az Azahriah-t is. Mindenki most piszkálja, hogy milyen sikeres. Nem tudom, miért kell mindenkit bántani, aki sikeres, de mindegy! Megérdemli, és te is megérdemled a sikert, mert nagyon jó hangutánzás volt − mondta a zsűritag.