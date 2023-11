A TV2 tehetségkutató versenyében levő top hat énekes mellé Zséda, Csipa, Opitz Barbi, Freddie, Schoblocher Barbara és Rácz Gergő szegődik, hogy együtt meneteljenek a döntő felé. A hat versenyző egy külföldi és egy magyar dalt ad elő, utóbbit az eredeti előadóval közösen. A kilencedik élő show-ban Köllő Babett csapatából Nagy Alexa ezúttal a többszörös Fonogram- és EMeRTon-díjas énekesnővel, Zsédával lép színpadra.

A sármos Tasi Dávid − szintén Köllő Babett csapatából − karakteres hangja mellett már eddig is többször megmutatta, hogy a színpadon ugyancsak férfias jelenség. Emellett pedig női karaktereket megformálva, számos vicces pillanatot okozott már a nézőknek, úgy, mint: Zoltán Erika, Postásy Juli, vagy mikor a C'est La Vie együttes egyik oszlopos tagját vitte színpadra. A fiatal tehetség Rácz Gergő zeneszerzőt, énekest alakítja most vasárnap.

Majka énekesei az eddigi évadokban közel kerültek a fődíjhoz, Csiszár Istvánt két éve egyenesen a győzelemre vezette. A mostani évadban is nagy gonddal válogatta ki versenyzőit. Egyikük, Karapancsev Kristóf, - aki a legutóbbi adásban egészen elképesztően alakult át Freddy Mercury-vá, korábban pedig Sam Smith hasonmásként nyűgözte le a közönséget -, most a Hooligans együttes énekesét, Csipát fogja utánozni, és a rockerrel együtt lép színpadra.

Majka másik versenyzője, Szologjan Edgár nemrég igazán emlékezetes Elvis Presley volt, de még annál is meglepőbb volt Pavarotti bőrébe bújva. A fiatal énekesről kevesen gondolták, hogy egy operarészlet sem fog ki rajta, ehhez képest adásgyőztes lett. A most vasárnapi showban Freddiet, a 2016-os Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójának győztesét testesíti meg.

Akinek pedig most egész Tapolca szurkol, az Tóth Gabi csapatából az egyetlen versenyben maradó énekes, Halász Rebeka. Az egyik legemlékezetesebb alakításában Cee Lo Green-ként állt színpadra. A törékeny tapolcai lány talán eddigi leghosszabb rákészülése volt az aznapi élő showra, ugyanis a 100 kiló fölötti karakter átalakulásához közel négy órát kellett eltöltenie az előkészületekkel. Ezúttal Opitz Barbi énekesnő alteregója lesz.

Pápai Joci – akinek csapatából került ki a tavalyi győztes, Kökény Dani - nagy favoritja a 19 éves Széchenyi Lili. A fiatal lány szinte berobbant Kovács Kati dalával, és legutóbb is adásgyőztes volt Rúzsa Magdiként, de felejthetetlen volt az a pár perc is, amikor Adele: When we were young című dalát adta elő. Lili, aki Széchenyi István ükunokája, már most izgatott, hogy az ország egyik legnépszerűbb énekesnőjével, Schoblocher Barbarával, a Blahalouisiana együttes énekesnőjével lép színpadra.

A verseny tehát egyre élesedik, a győztes 2023-ban nem csak az ország legsokoldalúbb előadója címével gazdagodik, hanem 20 millió forint készpénzzel, továbbá egy 10 millió forint értékű autóval szintén gazdagabb lesz.