Halász Rebeka a próbák során vallotta, hogy az előző alkalommal nagy izgalommal várta, hogy kikerül-e a veszélyzónából és most, hogy csak egyetlen lépésnyire van a döntőtől, ezt óriási dolognak tartja.

−Nem gondoltam volna, hogy eddig eljutok, voltak hullámvölgyeim, de ha a döntőbe bekerülök, az óriási visszaigazolás lesz, hogy van helyem a zeneiparban és érdemes ezzel foglalkoznom a jövőben. Szerintem a műsor alatt meg tudtam mutatni, hogy mennyit tudok fejlődni táncban és ének terén egyaránt. Az álmom, hogy a döntőbe kerülhessek, és remélem, hogy ezzel a dallal egy új fejezetet nyithatok. A dinamikos, feszes dalban végig tartanom kell a ritmust és figyelni a hangra is közben. Kislányos hangomat kell előcsalogatnom most és a táncos lábamat is elő kell vennem. Figyelni a táncos társakra – mondta Rebeka, aki egész héten szorgalmasan készült a produkcióra, hiszen nagy volt a tét. tudta, hogy a legjobb formáját kell hoznia.

Mentora, Tóth Gabi azzal indította a színpadra, hogy charlestonozza be magát a döntőbe, mert ott van a helye.

A produkciót, a valóságos swing bulit követően a zsűri tagjai szigorúan pontoztak. Majka csupán hét pontot adott, de megígérte, hogy ha ezt utólag is így látja, akkor a műsor végén neki adja a lehetséges egy pontot.

– Még mindig érzem rajtad, hogy egy kicsit feszélyezett vagy, amikor incselkedni kell a fiúkkal, nem lehet megilletődni, ők miattad vannak ott – mondta Majka. Babett szerint arra kell figyelnie Rebekának, hogy felszabadult legyen a produkció alatt is, ne csak a színpad mögött. Emellett leszögezte, hogy sokat fejlődött a tapolcai lány, sokkal felszabadultabb, mint hónapokkal ezelőtt volt, de van mg tennivalója e téren. Nyolc pontot adott. Pápai Joci úgy vélte, hogy végig küzdelmes volt Rebeka versenyben léte, de elsősorban saját magát kell leküzdenie. – Ne hagyd abba az éneklést, örülünk annak, hogy itt vagy, de fejlődnöd kell még a szexus terén – mondta Joci és nyolc pontot adott.

Tóth Gabi úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos, hogy egy előadóművész ne foglalkozzon azzal, hogy mit mondanak róla. – Ha őszintén mersz érzéseket közölni a színpadon, és azzal irritálsz valakit, ne foglalkozz vele és senkivel. A lényeg, hogy foglalkozzanak veled, mindegy, hogy mit gondolnak rólad – mondta Gabi. Rebeka az ötödik helyre került a pontjai alapján és a második fordulóban sem dicsérték meg jobban a zsűri tagjai.

A duettet Valkusz Milánnal énekelte, Macklemore és Skylar Grey közös világslágerével a szőke ciklon és vagány rapper szerepében léptek színpadra. Rebeka zongoránál ülve énekelt, és ez nem volt számára idegen, hiszen zongorázott hat éven át. A magas énekhang viszont némi kihívást okozott számára, tudta, hogy sok energiára lesz szüksége.

Milán szerint passzolt hozzájuk a dal, ígérte, hogy mindent elkövet azért, hogy Rebeka a döntőbe jusson. A dal előadását követően Joci hamisnak ítélte a produkciót és hét pontot adott. Babett úgy vélte, hogy megijedt az energiabomba Milántól Rebeka, nyolc pontot adott. Majka igazat adott Józsinak, a dal végig döcögött, nem volt olyan kerek, mint amennyire kellett volna, hét pontot adott. Gabi sem tudta megvédeni Rebekát, azt mondta, voltak hibák a hangban, de nem lehet feladni sosem.

Szeretném, ha az élet minden területét így élnéd meg majd. Nagyon jó énekes vagy, de erősíteni kell a hited

– mondta Gabi Rebinek, aki végül Nagy Alexával került a veszélyzónába, ahonnan kiesett, de ígérte, hogy mindenképpen énekelni fog ezután is.