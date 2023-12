Mikes Anna és Krausz Gábor, Tóth Gabi exe nyerte meg a Dancing with the stars versenyét. A tapolcai származású énekesnő, valamint testvére, Vera is gratulált. Előbbi 24 órán belül eltűnő Insta-storyban tette ezt meg, nővére pedig közös fotóval, hozzátéve, hogy nagyot ment a séf és a táncosnő a TV2 műsorában.

Tóth Gabi Insta-story-ban gratulált

Forrás: Tóth Gabi/Instagram

A veszprémi származású Nótár Mary nem akárkikkel lép majd színpadra december végén: 28-án a Csík Zenekar évbúcsúztató nagykoncertjén lesz jelen vendégművészként, többek között a 30Y-ból ismert Beck Zoli, és a Quimby frontembere, Kiss Tibi társaságában.

A sümegi származású műsorvezető, Tihanyi Péter télies hangulatban és tacskóval ünnepelte a havazást a héten, de azt is megmutatta, hogy készült a paprikakrémes, tonhalkrémmel töltött palacsinta.