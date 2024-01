Mint megtudtuk, tavaly ősszel agydaganatot diagnosztizáltak Folly Rékánál, az arborétum negyedik generációs tulajdonosánál, vezetőjénél, aki azóta már túl van egy hathetes kezelésen és újabb terápia elé néz. A felvételen elmondta, egy megbeszélésen tűnt fel neki, hogy nehezen formálja a szavakat, majd este még egy csoportot vezetett az arborétumban, ahol már a látogatóknak is szemet szúrt az akadozó beszéd. Még viccelődtek is páran, hogy talán már túl van egy borkóstolón. Erről azonban szó sem volt, Rékát másnap mentő vitte Veszprémbe, ahol az azonnal elvégzett vizsgálat alapján kiderült, nem sztrók, hanem tumor okozta a tüneteket. A következő héten Réka már ott feküdt a műtőasztalon, s kivették a daganatot. Rövidesen az is kiderült róla, hogy rosszindulatú, ráadásul az agydaganat legveszélyesebb változata, a glioblastoma támadta meg Rékát.

A statisztikák szerint az ezzel diagnosztizált betegek többsége másfél, két évig élhet még. Réka úgy döntött, nem titkolja betegségét. Egyrészt a Folly Arborétum látogatói felé is kommunikálja a jelenlegi helyzetet, másrészt a hasonló gondokkal küzdő sorstársak számára is erőt szeretne adni. Ugyanakkor ki akarja deríteni, hogy nála konkrétan mi vezetett a daganat kialakulásához. A túlfeszített munka nyilván nem tett jót neki, de az is elgondolkodtató, hogy dédnagyapja, az arborétum alapítója 1915-ben ugyanilyen agydaganatban hunyt el. Negyvenhat évesen vették nála észre, Réka is éppen ennyi idős most. A dédnagypapa egy évvel a diagnózis után halt meg, Réka viszont, ahogy ő mondta, "rúdugró" módjára szeretné átugrani ezt az egyéves túlélést. Úgy gondolja, hogy ehhez minden segítség, orvosi tudás adott. A felvétel óta eltelt időben már több kezelésen átesett, jelenleg a körülményekhez képest jól van. Sokan szeretik, s vele együtt bizakodnak abban, hogy még sokszor találkozhatnak Rékával az öreg cédrusok, ciprusok között.