Február 7. és 14. között közös magyarországi turnéra indulnak, melynek keretében február 8-án a veszprémi Expresszóban lépnek fel.

Roberto Luti olyan zenészekkel játszik rendszeresen, mint Keb’ Mo’, Niki La Rosa, Lynn Drury, Washboard Chaz vagy Luke Winslow-King. New Orleans-ban, utcazenélés közben találkozott a Playing for Change mozgalom vezéralakjával, Mark Johnsonnal és számos további véletlen útján az azóta meghatározó jótékonysági szervezetté nőtt All Stars produkció oszlopos tagja lett. A zenén keresztül különböző nemzetiségű embereket kapcsolnak össze: híres dalok videófeldolgozásait készítik el úgy, hogy a világ különböző tájain játszó muzsikusok csak a kész filmen találkoznak. Ezt a metódust követve készítették el a turnét felvezető közös videójukat a Ripoff Rasklonikov Banddel.

Roberto hamarosan Magyarországra érkezik, a közös koncertek mellett Ripoff legújabb albumán is közreműködik majd. „Ripoffot kb. 15-éve ismerem, nagyon nagyra tartom, mint dalszerző és előadó, igazi öröm és megtiszteltetés, hogy meghívtak erre a közös turnéra és a készülő lemezre. Nagyon ritka tehetségű dalszerző, Bob Dylannel, John Prine-nal vagy Tom Waitsszel is nyugodtam egy napon lehet említeni. Ráadásul annyira jó zenészek vannak a csapatban, hogy nagyon várom már a közös koncerteket” – meséli.

„Ideje volt már új lemezt készítenünk, legalább 15 dalt írtam a legutóbbi album óta. Kíváncsi vagyok, milyen lesz a végeredmény, mert most először készítünk úgy lemezt, hogy egy producert az elejétől fogva bevontunk a munkába. A stuttgarti Bernard Hahn a Quimby miatt régi ismerős és nagyon jól megy a közös munka, hasonló az ízlésünk, de sokkal jobb producer, mint bármelyikünk. Elég sok akusztikus dal lesz a mostani albumon, de persze maradt néhány zúzósabb darab is. Roberto Luti játékától pedig teljesen oda vagyok. Igazi klasszis, szerintem a világ top 3 slide gitárosainak egyike. Megtisztelő, hogy játszik majd a lemezen és nagyon várjuk mindannyian a közös turnét” – teszi hozzá Ripoff.