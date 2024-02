Polgár Ádám (képünkön) öt cápát igyekszik meggyőzni Fotó: RTL Klub

A Cápák között 2019-től vetített magyar üzleti show-műsor, melyben befektetők, vagyis „cápák” fektetnek be vállalkozásokba, cégekbe. Az izgalmas show főszereplői a pénzügyi világ valódi sztárjai. Elképesztően gazdag és sikeres üzletemberek, kíméletlen döntéshozók, akik egy tévéműsorban is kizárólag a legígéretesebb befektetésekbe szállnak be. A befektetések során saját pénzüket kockáztatják. A pápai Polgár Ádám gyógyszerész a február 18-ai adásban próbál szerencsét – értesült az infopapa.hu.