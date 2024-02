Horváth Lajos Ottó zirci származású, az Üvegtigris Sanyikájaként ismerték meg sokan, zseniálisan alakította, de az egészen más szerepben, Lear királyként is remekelt a színpadon. Jelenleg otthonában gyógyul, ugyanis novemberben a Nemzeti Színházban megsérült a Rómeó és Júlia előadása közben, amikor Capuletet játszotta. A díszletről zuhant le. Így sajnos egyelőre színházban nem tapsolhatunk neki, ezért is jó hír, hogy a 2022 nyarán forgatott Most vagy soha! című kalandfilmet hamarosan bemutatják a mozikban. Március 14-én, azaz tavaszi ünnepünk előtt egy nappal.

Ebben az alkotásban Horváth Lajos Ottó a császári titkosrendőr, és ízelítőt kaphatunk alakításából a film egyik rövid előzetesében. "Petőfi. Ő az oka mindennek" – szögezi le ebben a jelenetben a videó szerint. Mire a Lukács Sándor alakította Lederer főhadparancsnok: "Egyetlen ember?" "Estére elhozom a fejét" – ez a vészjósló ígéret a válasz rá. De azért aztán nem egészen így lett...

Ebből a részletből is kiderül, hogy 1848-ban egy szikra elég volt ahhoz, hogy lángra lobbanjon minden. A többi már történelem, de jó emlékezni rá. Emlékezni hőseinkre.