Arról már korábban többször írtunk, hogy a Nemzet Színházban a Rómeó és Júlia előadása alatt történt baleset, leestek a magasból, a díszletről ketten, a Capuletet és a Júliát alakító színész. Előbbi, Horváth Lajos Ottó zirci származású. S ha még nem is térhet vissza egyelőre színpadi szerepeihez, mert a gyógyulására kell koncentrálnia, láthatjuk hamarosan egy filmben. A főszerepet játssza, a császári titkosrendőrt a Most vagy soha című, Petőfiék korába visszautazó alkotásban, amit március 14-én mutatnak be. Erről a Magyar Nemzet számolt be részletesebben az Index cikke nyomán.