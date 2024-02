A Most vagy soha! a Talpra magyar című vers egyik sora és most már egy történelmi kalandfilm címe is, amely a márciusi ifjak történetét egy kis fikcióval kiegészítve meséli el. Az 1848-as eseményekhez visz vissza és forgatókönyve szerint hajtóvadászat indul Petőfi és Júliája után, s akinek el kellene kapnia őket, főleg a bukott színészt, az egykori vándorszínészt, az Farkasch, a titkosrendőr. Őt alakítja Horváth Lajos Ottó. Lenyűgöző látványvilágú, akciódús alkotásban láthatjuk hamarosan, március 14-től a mozikban. A jeleneteket még 2022 nyarán forgatták.

Mindenkinek a szívéhez közel áll 48 márciusa, hisz megváltoztatta a magyar nemzet történelmét. Nem volt nyugodt márciusuk akkor az elnyomóknak, de most lehet nekünk egy olyan márciusunk, amelyben egy remek alkotás révén mehetünk időutazásra a reformkorba. Jókai, Vasvári Pál, a Pilvax kávéház, akciójelenetek, romantika, fiatalos lendület. Az iskolai tananyag felidézése mellett a mai felnőtteket az is a vászon elé ültetheti, hogy Szerednyey Béla játssza Landerer nyomdászt, Lukács Sándor Lederer főhadparancsnokot. A rossz fiúk legrosszabbikát pedig ezúttal a zirci származású színész, Horváth Lajos Ottó, aki mindent bevet, hogy a forradalom elbukjon. De mire jut Petőfiék és a forradalmi tömeg ellen? Sejthetjük...