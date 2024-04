Nem árulunk el azzal újdonságot, hogy a zenés darab azóta meghódította a világot, a belőle készült két film pedig tovább fokozta a svéd formáció és a Mamma Mia! népszerűségét. Az ABBA a földkerekség egyik legsikeresebb popegyüttese, a szerzeményeiket azok is ismerik, akik nem tartoznak a rajongóik közé. A musicalt a kezdeti gondok dacára mindenütt dicsőség övezi: ötvenféle produkcióban, hat földrészen összesen hetvenmillió ember látta. A budapesti Madách Színházban tíz éve, hármas szereposztásban fut telt házzal. A 2008-as film a darabot követte, mégis új szintre emelte a Mamma Mia! népszerűségét, nem csoda, hogy állítólag hamarosan elkezdik forgatni a harmadik részt is.

Fotó: szervezők

Na de ne rohanjunk annyira előre, mikor nemsokára a királynék városában is új életre kelnek az alkotások zenéi és táncjelenetei. Látványos színpadi elemek, flitteres ruhák és szórakoztató mozgássorok mellett az est színvonalát Nagymihály Balázs és Nagymihály-Szalai Ágnes profi magyar bajnok versenytáncos páros, illetve a Montage Dance Center és a Backstage SE tagjai emelik majd. Sztárvendégekből sem lesz hiány, mert hazánk egyik legnépszerűbb táncművésze, Baranya Dávid is színpadra lép Litauszki Enikővel, míg Dzsupin Ádám balett- és latintánc-művész Vincze Kitti oldalán ad elő káprázatos koreográfiákat. Ám Takács Noémi is igazi show hangulatot próbál teremteni a rendezvény részeként, ami az a Túri Lajos Péter koreográfus és táncművész rendezésében valósul meg, aki számos színpadi musicalt és televíziós showműsort koreografált. A színpadon több mint tizenöt táncos, hatalmas LED-fal és gyönyörű látványelemek gondoskodnak majd arról, hogy a sikertörténet új köntösbe öltöztetve térjen vissza.

Az egyedülálló eseményen nem kell mást tennünk, mint élvezni a nagyszerű idillt: a képzeletünk fényében fürdő görög szigetet, a mindent körülölelő csillogó türkiz tengert, és persze – a lebilincselő táncfolyam közben – hallgatni a megunhatatlan slágereket.