Több évtizedes barátság fűzi össze a világhírű amerikai sztárt a magyar származású családdal, akikhez az elmúlt hétvégén érkezett. – Elmentünk egy magyar étterembe, ahol Murray fokhagymás cigánypecsenyét evett, reggelre pedig zabsüteményt kért – idézte fel az elmúlt napokat Stenger Mihály, aki feleségével együtt megmutatta a sztárnak Budapestet, akit elvarázsolt a főváros. Utána Siófokra mentek, nagyon tetszett neki a Balaton is, nem gondolta, hogy ekkora tó van Magyarországon. Komppal átmentek Szántódról Tihanyba, ahol megcsodálták a félszigetet. Ellátogattak a dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeumba, ahol Kaáli Nagy Géza professzorral beszélgettek, akivel a sztár régebben találkozott Amerikában. A művész nagy érdeklődéssel és szívesen vett részt lovas programokon, lovaskocsikázott is. – Nálunk éppen beérett a ropogós cseresznye, amiből James Murray nagy örömmel szedett, amit még soha nem csinált életében – tette hozzá a sztár vendéglátója.

Forrás: családi

Stenger Mihályról korábban írtunk, ugyanis a városlődi születésű férfi New Yorkban limuzinnal szállította a sztárokat a különféle forgatásokra, rendezvényekre, és az évtizedek alatt többel is barátságot ápol. Mihállyal találkoztunk, interjúztunk Városlődön és New Yorkban is, ahol feleségével évtizedek óta él.

Mint ismert, Bill Murray amerikai színész és komikus. 2016-ban Murray elnyerte az amerikai humorért járó Mark Twain-díjat. Murray 1977-től 1980-ig a Saturday Night Live-on vált országosan ismertté, ahol Primetime Emmy-díjat kapott egy Variety-sorozat kiemelkedő megírásáért. Ezt követően számos sikeres vígjátékban vált sztárrá, mint például a Meatballs, a Caddyshack, a Stripes, a Ghostbusters, a Szellemirtók II, a Mi a helyzet Bobbal? és Groundhog Day.