Fotó: Bolla Bernadett

Gábor kedvenc dala a Nem indul travel, amihez egy igazán egyedi videóklip is készült.

– Azért ez a kedvencem, mert sok emlék fűz hozzá, nagyon szeretem az alapját. Nagyon jó volt a társaság, akivel a videóklipet csináltuk, egy bábos klipet kell elképzelni, írtunk hozzá forgatókönyvet, Valler Kata bábszínész-rendezővel kimentünk a homokbödögei általános iskola tornatermébe, ahol feltettünk egy magasugró lécet, arra egy fekete lepedőt, és már forgott is a film. A bábokat én rajzoltam, a barátaim működtek közre, nem voltunk képzett bábszínészek, ehhez képest egy klipszemlén majdnem nyertünk vele egy animációs díjat – idézi fel.

Érdekesség, hogy szabadidejében nem elsősorban rapet hallgat. – Imádom a 70-es évek soul zenéjét, Curtis Mayfieldet, Percy Slegde-t, Groover Washingtont, Marvin Gaye-t, tényleg, rengeteget tudnék mondani. Persze szeretem a régi amerikai undergroundot is (Outkast, Naughty by Nature), de az újakat is – fogalmaz.

Fotó: Pintér Ádám

Mint mesélte, idővel a lakótelepi gyerekek felnőttek, a többség inkább a saját életét kezdte el építeni, talán jól is van ez így, ám ő semmiképp sem szerette volna abbahagyni a zenélést. Örömmel újságolja, hogy sok fellépése van, most DJ Andromédával és Szabó Kraker Lászlóval is fellép. S ha már a zenésztársak: felkerestem a DJ-t és a gitárost, mondjanak Holczyról néhány gondolatot.

Tóth Tamás (DJ Androméda): – Jómagam egyetlen magyar rappert hallgattam és hallgatok most is rendszeresen, neki pedig a DJ-je és hű fegyverhordozója lettem immár nyolc esztendeje. Gáborral – akit tán csak én szólítok így – már két évtizede ismerjük egymást és ez idő alatt valódi, életre szóló barátok lettünk, a kapcsolatunkat pedig egy izgalmas zenei projekttel koronáztuk meg. Rengeteg emlék van a közös memoárunkban, amiben valószínűleg még mindig sok az üres lap. Kosárlabda, bulik, koncertek, délutánból estébe nyúló beszélgetések és nevetésbe fulladó éjjelek a régi Márka presszó fémasztalai mellett. Zenei ízlésünk már a kezdetektől fogva nagy átfedésben volt és itt közel sem csak a hiphopról van szó. Holczy ötletes és szórakoztató vagy épp elgondolkodtató szövegei mellett talán itt tudom jobban felhívni a figyelmet a zenei alapjai sokszínűségére is, melyek rengeteg stílust felölelnek. Többek között soul, funk és reggae egyedi fúziói ezek, a stílusra jellemző dobalapokra fektetve, amiket a koncerteken Kraker gitárjátéka tölt meg igazán élettel. Remélem, még sokáig indíthatom a zenéket mögöttük állva a színpadon és scratchelhetek rá, mert imádom ezt a két srácot és amit velük együtt csinálunk.