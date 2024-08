– Az, hogy ez a legendás hajó a Balatonhoz került, Böröcz Istvánnak, a BYC ügyvezetőjének köszönhető, aki annak idején helyet adott neki a kikötőben, nekünk pedig annyira megtetszett, hogy megvásároltuk. Gyakran hajózunk ki ezzel a gyönyörű vitorlással, jegyzi meg Hercsel Erik, majd elmondja, a fahajót 1963-ban építették Riminiben, egy olasz műhelyben. A vitorlást a Rimini Yacht Club (RYC) elnöke terveztette és építtette magának, 2007-ben Olaszországban kapott egy nagy felújítást, aztán Magyarországra került, mivel egy magyar megvásárolta. Akkori tulajdonosa nem volt vitorlázó ember, a hajót mint különleges, szép tárgyat kedvelte meg. Aztán a sors úgy hozta, hogy a hajónak a BYC-ben adtak helyet 2014-ben.

Fotó: Kovács Erika/Napló

– A vitorlás akkori tulajdonosa azt mondta, több kikötőt keresett meg, de a BYC-ben voltak vele a legkedvesebbek, a hajót itt tisztelték a legjobban, ezért idehozta. Aztán a vitorlás leginkább leponyvázva ringatózott a vízen, ritkán mentek ki vele. Régóta nézegettem a hajót, mely nagyon tetszett, aztán Böröcz Istvántól megtudtam, eladó ez a legenda, így került hozzánk családi hajónak – fogalmazott Hercsel Erik. Felidézte, a volt tulajdonossal hosszan egyeztettek, beszélgettek, mert több jelentkező közül az illető olyannak akarta eladni a vitorlást, aki méltóképpen tiszteli. Ez Hercseléknél nem volt kérdés, így négy évvel ezelőtt hozzájuk került. A hajóval azóta is sokat foglalkoznak, az építőmérnök apa és gépészmérnök fia szaktudásukat tekintve is ragyogóan kiegészíti egymást a munkálatoknál, nem beszélve arról, hogy sokat vitorláznak vele a Balatonon. Nagy tisztelettel gondolnak Alain Delonra, aki annak idején több filmben hajózott ezzel a vitorlással, illetve a RYC elnökére, aki terveztette és építtette, így mindkettőjük egy-egy portréját elhelyezték a hajóban.

Fotó: Kovács Erika/Napló

Hercsel Erik arról is beszél, ha folyamatosan foglalkozik az ember a fából készült hajóval, ahogy ők is teszik, nem igényel nagy költséget. Büszkén említette, hogy a híres hajóépítő, Czittel Lajos, aki már régóta nem foglalkozik hajókkal, ezzel a csodával viszont igen, annyira szépnek találja. – Sokat tanulunk tőle, de nagyon jó állapotban van a hajó, jegyzi meg, majd elmondja, a vitorlás 44 lábas, azaz 13 méter 40 centiméter hosszú, mahagóniból és teakfából készült. Óceáni átkelésre készült, át is szelték vele annak idején az Atlanti-óceánt, és sokat mentek vele a Földközi-tengeren is. Ezért van benne kétszemélyes kapitányi lakosztály, a tengerészeknek elöl külön bejáratú hely, középen rendelkezésre áll egy szalon, három kényelmes fekhellyel, egy másik kabinban is van kétszemélyes fekhely. Konyha és fürdőszoba is helyet kapott benne. A hajón öten kényelmesen elférnek, de adott esetben nyolcan is. A vitorlás – mivel az szerepelt abban a filmben, amelyben Alain Delon is játszott – több héten át a világsztár és valószínűleg Romy Schneider lakhelye is volt. – Nekünk ez a gyönyörű, kifinomult hajó a családi ezüst, nézett végig nagy tisztelettel a Classic Yacht minősítésű hajón Hercsel Erik, aki balatonfűzfői születésű, családjával Balatonfüreden él, és a minap a BYC elnökévé választották. Fiának, Máténak szintén szenvedélye a hajózás, úgy mondják, tökéletesen kiegészítik egymást a karbantartási munkálatoknál, amit mindig szívesen, örömmel végeznek. – Nem beszélve arról, hogy olyankor is együtt lehetünk, veti közbe Máté, aki büszkén mutatja a csodás vitorlás eredeti nevét: Santo Stefano, Szent István II., ugyanis készült belőle még egy. Időközben aztán valaki Alboran nevet is adott neki, így most mindkettő látható a gyönyörű vitorláson.