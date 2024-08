Konfettieső, füstágyú, színpadi tűzijáték. Minden volt, ami egy fergeteges hangulatú estéhez kell, hogy mi is ki tudjuk ereszteni gőzt. Rajongói sikolyoktól és a közönség énekétől volt hangos augusztus 20-án este Veszprém közkedvelt bulihelyszíne.

Fotó: Lázár Valéria Anna

Marsalkó Dávid alaposan megmozgatta a közönséget a koncert idején. A Szétszeretlek című dalt egymásba karolva hallgattuk végig. De volt még guggolás, forgás jobbra-balra, tánc, ugrálás és persze rengeteg taps. Felcsendült többek között az Élnünk kellett volna, Mielőtt megismertelek, Mindenre ráveszel, Emlékszem Sopronban, Darabokra törted a szívem és a Hello lányok. Itt megjegyezte az énekes, hogy imádja a veszprémi lányokat.

Egy zenekar számára nincs nagyobb öröm, mint amikor a rajongók éneklik a dalukat. Így volt ez most is. A végén a zene sem szólt már. Csak állt a színpadon a hét fiú, és hallgatta a saját dalát a közönségtől. Számomra is megható volt.

Lázár Valéria Anna