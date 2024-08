Miközben az ember hazafelé is a közönség szeretete által ötven éve kitüntetett rockzenésszel énekelt, arra gondolt, hogy az est repertoárjából kihagyott, generációkat összekötő Edda-dalokból még mennyi musicalt lehetne megtölteni. Egy szó, mint száz: a zenekar így is, úgy is, a szigligeti színpadon, mások által megszólaltatva is kiállta az idő próbáját.