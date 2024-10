Tóth Gabi ezúttal Azahriah bőrébe bújva kápráztatta el a közönséget a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Az előadás során lehengerlő stílusával és energiájával teljesen új dimenziót adott a népszerű dalnak, amelyet a zsűri is méltatott. A produkció során a nézők és a zsűri is tapssal ünnepelte lendületét és érzékiségét. A produkcióra összesen 40 pontot kapott.

Fotó: Tóth Gabi / Facebook

Az elődöntő második felében Puskás Petivel lépett színpadra, ahol Bruno Mars Lady Gaga -Die With a Smile című dalt adták elő. A zsűrit ez a produkció is elkápráztatta, így Tóth Gabi a műsor végére összesen 80 pontot szerzett.

Azahriah se tudta megmenteni

Hiába volt lehengerlő mindkét előadás, a továbbjutáshoz azonban nem volt elég. A zsűri és a közönség szavazatainak összessége sem hozta meg a döntőbe jutáshoz elegendő pontokat az énekesnőnek, így számára véget ért a verseny. A műsor másik kiesője Oláh Ibolya volt, aki Bonnie Tyler, majd Peter Šrámek oldalán Suzi Quatro bőrébe bújt.