A három év alatt Azahriah csak öntötte magából a slágereket és a telt házas koncerteket. Ami itthon nagy eseménynek számít, mindenhol megfordult. Hazai viszonylatban az az erő és kisugárzás, ami belőle árad, üde színfolt a magyar előadok között, ezért is sokkolta az egész országot bejelentése, mely szerint visszavonul. Jelenleg az európai turnéján dolgozik, de utána leteszi a lantot. Rajongói azonnal lázba jöttek, és jöttek a találgatások: a tavalyi évhez hasonlóan ismét egy hosszabb szünetre megy vagy véglegesen otthagyja a színpadot. Dalaiban többször is utalt rá, hogy csak pár évig fogja csinálni, és utána elköszön, de a hirtelen jött bejelentésre senki sem volt felkészülve. („Hol vagyok, hova telt az elmúlt három év? Kirepült az ablakon, repülök velük én is. Valamitől úgy érzem, közel a vég, ezért ölelek szorosan negyvenezer testvért” - Kapu)

Azahriah koncert

Fotó: Facebook / Azahriah

Azahriah mindenkit sokkolt

Baukó Attila többször is koncertezett Veszprém vármegyében, többször is telt házas koncertet adott a veszprémi Gyárkertben, amelyek nagy sikerük végett emlékezetesek maradnak nem csak a rajongók, hanem Azahriah számára is.

Bejegyzésében arra is kitért a fiatal zenész, hogy pihenésre van szüksége. A szünet alatt szeretne fejlődni, tanulni és változásokat végbe vinni. Megígért rajongóinak, hogy a visszatérése minden eddigieknél nagyobb lesz. „Nem tudom, mikor találkozunk legközelebb, de biztosan érzem, hogy az a jelenés nagyobb lesz, mint bármi eddig.” Természetesen a hála és a köszönet sem maradhatott ki búcsújából: „Őszintén hálásan köszönöm nektek az elmúlt 3 év pörgést, nagyon vigyázzatok magatokra, keressétek a saját utatok, és minden erőtökkel a fejlődésen legyetek, és hogy szeretettel/megértéssel álljatok embertársaitokhoz.”

Azahriah nemcsak idehaza, de külföldön is óriási sikereket ért el, hiszen szeptember közepétől több határon túli nagyvásárosban is megfordult (például: Barcelona, Amszterdam), európai turnéját novemberben Pozsonyban zárja.

A veszprémi koncertet imádták a rajongók! Hatalmas bulit csapott, mutatunk nektek videót, hogy kicsit nosztalgiázzatok a fiatal sztár szomorú visszavonulást bejelentő üzenete után.