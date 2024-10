Folytatódik a dráma 45 perce

Tóth Gabiék nem hagyják magukat: visszaszóltak a zsűrinek

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence a Dancing with the Stars-szereplésük után újult erővel álltak neki a próbáknak. Instagramon üzentek Szente Vajknak is, a Dancing with the Stars egyik zsűrijének.. A zsűri kemény kritikája sem szegte kedvüket a táncolástól, és százszázalékos teljesítményt nyújtanak már a próbateremben is!

Titzl Vivien

Dancing with the Stars: Szente Vajknak üzent az énekesnő Fotó: TV2

A hétvégén Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence a Dancing with the Stars első adásában a veszélyzónába kerültek, de végül nem ők estek ki, hanem Kamarás Norberték. Ördög Nóra a szerelmesek rumbáját dicsérte, azonban Juronics Tamás és Szente Vajk már nem voltak ennyire kedvesek a párral. Dancing with the Stars: Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence újult erővel próbálnak

Fotó: Google Szente Vajk a következő véleményt fogalmazta meg a produkcióról: „Picit úgy vagyok a helyzetetekkel, mint a 90-es években az Álomhajó című számmal: szívesen kikerülnéd, de mindig szembejön. Elkezdődik a nap, gyanútlanul jössz-mész a világban, és bamm, »Tóth Gabi és párja…És azt érzem, hogy ha nekem ez tök oké, és elfogadom, akkor lemehetek focizni?” – A zsűritag szerint a párosnak még több táncórára van szüksége, mivel komoly 'hiányosságokat' tapasztalt a produkciójukban. Tóth Gabi és párja nemrégiben egy videót posztoltak Instagramon, amelyet valószínűleg Szente Vajknak címeztek, aki élő adásban osztotta meg kíméletlenül őszinte véleményét a táncukról. "Akkor álomhajó' a vége. Újult erővel vágtunk neki ennek a hétnek is! Lezártuk, a kulcsot pedig behajítottuk a Dunába. Legyen tánc!"-fogalmazott az énekesnő, aki már keményen próbál a szombati adásra. „A rumba egy szerelmes tánc, hát miről táncoltunk volna?” – tette fel a kérdést Papp Máté Bence, Tóth Gabi párja Instagram live-ban, az első adás után. Dancing with the Stars: könnyes búcsú Kemény menetnek lehetünk szemtanúi a következő adásban is, hiszen a veszélyzónából csak egy párt lehet megmenteni. A Dancing with the Stars kiesője Kamarás Nórbert és táncpartnere, Sebesi Daniella voltak. A műsor okoz meglepetéseket, hisz a produkció legfiatalabb táncosa Whisperton az elsők közt volt, aki automatikusan továbbjutott a következő adásba. A zsűri szigorúbban áll hozzá, hisz rendelkezik táncos múlttal, azonban nem lehet szemet hunyni az felett, hogy az 5.évad egyik legtehetségesebb versenyzője.