A Dancing with the Stars legújabb évada se okozott csalódást a csatorna nézőinek, hisz mindegyik páros lehengerlő produkciókkal lépett a táncparkettre, ahol nemcsak a zsűrit, hanem a műsor rajongóit is elkápráztatták. Hiába az erős mezőny, itt is vannak kiesők, és olyanok is, akik nem fogadják jól a kritikát.

Dancing with the Stars: Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence nem fogadták jól a kritikákat

Fotó: TV2

A zsűri értékelésében hangsúlyozta, hogy még nem tudtak kilépni a saját buborékukból. Juronics Tamás az énekesnőnek azt javasolta, hogy „ideje lenne elengedni ezt a bántott lány szerepet”. Az adás után Tóth Gabi és szerelme, Papp Máté Bence az énekesnő Instagram-oldalán öntötték ki szívüket a követőiknek. „A rumba egy szerelmes tánc, hát miről táncoltunk volna?” – tette fel a kérdést Papp Máté Bence. "Azt gondoljuk, és a leveleitekből, a kommentjeitekből, amiket kapunk tőletek, azt látjuk, hogy nektek is nagyon tetszett, és ti is értetlenül álltatok egy-két olyan dologhoz, ami már-már személyeskedésbe ment át, amit mi nagyon nem szerettünk volna, nem ez volt a célunk vele. Nagyon sok technikailag nehéz dolgot oldottunk meg ebben a rumbában, olyan lépéssorokat, amiknek tényleg az volt a lényege, hogy bemutassuk azt, hogy mi tanultunk rumbázni"– fogalmazott Tóth Gabi, és azt is elárulta, nekik felemelő élmény volt a táncot megélni, nagyon élvezték a produkciót. Arról is szólt, hogy büszke azokra a követőire, akik átlátják a média „lejárató kampányát”, és tisztában vannak vele, hogy ők sem keresik azt a figyelmet, amit kapnak.

Hozzáfűzte: "Basszus, ha tudnátok, hogy annyira mások vagyunk, mint amit mutatnak vagy mint ami kijön rólunk! Annyit nevetünk, és volt, hogy sírtunk ezeken a dolgokon, mert annyira igazságtalan ez az egész, hogy ezt akarják ránk ruházni, hogy mi ebből szenzációt akarunk és hogy mi ezt toljuk az emberek arcába. Nem akarjuk tolni az arcotokba! Mi egy dolgot szeretnénk, hogy fogadják el azt, hogy létezik olyan, hogy valaki nem boldog és kilép egy házasságból. Nem mi vagyunk az egyetlenek."

Vasárnap egy poszttal emlékeztek meg produkciójukról, ami alatt kikapcsolták a hozzászólás lehetőségét, mivel nincs szükségük a kritikának vélt szenzációhajhász szalagcímekből eredő negatívumokra vagy bulvárhajhászatra… csupán a táncra és a tiszta érzelmeikre vágynak.