Dancing with the Stars: Tóth Gabi már volt zsűri és meglepetés vendég is a műsorban, most pedig versenyzőként mutathatta meg tánctudását Papp Máté Bence oldalán. Az első adásban egy rumba tánccal léptek a színpadra. A zsűri részéről Szenta Vajk szólalt meg először, elmondta, hogy neki ez a pár olyan, mint az Álomhajó, próbálja kikerülni, de mindig belebotlik. A tánchoz hozzáfűzte, hogy több gyakorlásra van szükségük, hiányosnak érezte a produkciót. Juronics Tamás azt mondta, hogy Gabinak el kell engednie a sértődött lány figurát, hisz Magyarország egyik legismertebb/leghíresebb énekesnője. Ördög Nóra elmondta, hogy Tóth Gabi annyira maximalista szeretett volna lenni, hogy a táncnak, a szerelemnek az érzetét nem tudták átadni. Az előadás 20 pontot kapott a zsűritől.

Dancing with the Stars: Whisperton és táncpartnere, Tóth Katica

Fotó: TV2

Dancing with the Stars-Mindenki táncol: meglepetések a táncparketten

A szintén veszprémi kötődési Wishperton is szerepel a műsorban, az ő partnere Tóth Katica. Tudásukat showtáncban mutathatták meg, a közönség őrjöngött. A zsűriben ülő Ördög Nóra elmondta, hogy meghatotta a produkció, alig jutott szóhoz. Hozzátette, nem fogják tudni úgy pontozni, mint a többi versenyzőt, hisz ő már több évnyi tánctanulással a háta mögött lépett a színpadra. Szerinte a szórakoztatás nem mindig jelent egyet a jókedvvel. Elmondta Whispertonnak, hogy helye van a táncművészetben. Produkciójukra összesen 25 pontot kaptak a zsűritől.

Mindkét páros továbbjutott, azonban Tóth Gabiékat a veszélyzónából a közönségszavazatok mentették meg.

Az első adás kiesői: Kamarás Norbert és táncpartnere, Sebesi Daniella.

Jövő héten Halloween-buli lesz, érdemes lesz szombat este is a TV2 csatornájára kapcsolni!