A magyar Forrest Gump csak jól akarta érezni magát, félezer kilométert futott – ezzel a címmel írtunk nemrégiben a Lókúton élő Sümegi Elemérről, aki ezúttal diatonikus tangóharmonikán (accordéon diatonique) játszott el pár dallamot. Sokoldalú, a hegedűkkel jelenleg Veszprémben, a felújított Auer-házban foglalkozik. A Bakonyban állatokat tart, gazdálkodik. Sváb származása mellett a település története, a helyi emberek is nagyon érdeklik, idős lókútiakkal készít interjúkat, a többórás anyagokból rövid videókat szerkeszt és tesz közzé. Az ultrafutásban számos szép eredménye van, például a 48 órás szakágban volt magyar bajnoki ötödik helyezett, hatnapos futásban 524 kilométer a rekordja. Korosztályában a világ élvonalához tartozik.

A magyar Forrest Gump több mint ötszáz kilométert teljesített a balatonfüredi hatnapos világbajnokságon

Fotó: Nagy Lajos/Archív

Már gyerekkorában kilométereket futott, erdőn, mezőn, dorkó cipőben. A futás nemes egyszerűsége, még ha kiváló teljesítménnyel is párosul, azóta is benne van. A futásban olykor lovak a társai, máskor a magány, vagy épp egy népes nemzetközi társaság. Egy reneszánsz sportember, aki különleges fizimiskájával is vonzza a tekinteteket, egy hegedűkészítő az ultrafutók között. Sümegi Elemér az elmúlt években, évtizedekben számos interjút adott lapunknak a hegedűkészítéssel, az állattartással, a család- és helytörténeti kutatással kapcsolatban.