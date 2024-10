Életünk egyik meghatározója a zene. Kasza Katalin, a Vörösberényi Polgári Olvasókör vezetőjének köszöntője után Juhász Előd, a zenetörténet ismert személyisége kiemelte: „Mindig is a hobbim, a szenvedélyem volt a munkám, amelyre hivatásként tekintettem.”

Juhász Előd, a zenetörténet ismert hazai személyisége büszkén beszélt arról, hogy 87 évesen is aktív

Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Napló

A zene meghatározó az ember életében

Büszkén említette meg, hogy a Zeneakadémia zenetudományi tanszékén mások mellett Kodály Zoltán és Bárdos Lajost is a mestere volt. Pályájáról kifejtette, 1963-ban végleges állást kapott a Rádiónál, és már az első évben interjút készített a Budapestre érkező Igor Sztravinszkij orosz zeneszerzővel. Műsorvezetője volt a Hétvégi panoráma, a Kettőtől ötig és a Muzsikáról fiataloknak című műsorsorozatoknak. Számára a legemlékezetesebb és egyben legtovább, a Csiba Lajossal közösen készített, 25 évig futó Zeneközelben című műsor volt. Utóbbi vegyes témájú műsor volt, amiben a komolyzene mellett a népzene, a dzsessz és a rock is helyet kapott.

Közben írt is, első könyve az 1964-ben megjelent, Gershwin című kötet, emellett zenei ismeretterjesztő előadásokat is tartott fiataloknak. Majd 1966-ban ösztöndíjjal és Kodály tanácsaival egyéves amerikai tanulmányúton vett részt, ahol tanulmányozta az amerikai zenei életet, a fesztiválokat. 1981-ben, Czigány György hívására átment a Rádióból a Magyar Televízióba, ahol – több más mellett – a Zenebutik volt rendkívül népszerű műsora. Ez is több műfajú műsor volt, a komolyzenei témák mellett bemutatták a legfrissebb nyugati pop-rock-videóklipeket, de irodalmi, képzőművészeti részek is szerepet kaptak benne. Az élőben sugárzott, változatos helyszínekről, így külföldről is jelentkező műsorsorozat húsz év alatt 266 adást ért meg.

Juhász Előd nem pihen a nyugdíj után sem

A műsor 2002-ben, Juhász Előd nyugdíjazásával szűnt meg. A híres személyiség ezután sem állt le, különféle televíziós csatornáknál vezette például a Zenehíd című műsort, létrehozta a Szépművészeti Kórust. 2011-ben a Magyar Katolikus Rádióban Csiba Lajossal elkezdte a Zeneközelben című műsorsorozatot, de sajnos műsorvezető-társa halála miatt ma már egyedül vezeti. 2016-ban ugyanott indította útjára a szintén hetente jelentkező Házimuzsika a Délibáb utcában (itt van a Katolikus Rádió) című sorozatát.