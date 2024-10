Kőgazdag Fiatalok: Bencének vigyáznia kell Nicóra a malacra, amíg Aurél Ibizára utazik. Ő az egyetlen olyan barátja, akiben 100%-ig megbízik. Aurél többre tartja a malacát, mint az embereket.

Kőgazdag Fiatalok. Aurél malaca: Nico

Fotó: TV2

Csuti talált producert, hogy elindíthassák Aurél karrierjét.

Kőgazdag Fiatalok-Rich Kids Hungary: kapcsolati bonyodalmak

PSG Ogli pénzbe akar pingpongozni Tomival, aki minden cipőt meg tudsz szerezni, és könyvet is ír. Olivér túlreagálja a helyzetet. Babakék cipőt szeretne, ami mintegy 600-700 000 forint. Áthívja Aurélt is pingpongozni, akinek nincs labdaérzéke. Aurél meglepődik Tomin: nem jár bulizni és nem iszik alkoholt. Sokat olvas és szeret a családjával lenni.

Martin sokat dolgozik, amin össze is vesznek, és felhívja az anyukáját. Vandának kell kiengesztelnie. Vanda egy séf ismerősével fog főzni vőlegényének. Evés közben szembesíti Martint, hogy nem lehet legénybúcsúja, és felhozza a házassági szerződés kérdését is. Martinnak nem tetszik, hogy nem lehet legénybúcsúja, mert a Másnaposokban látotthoz hasonlót szeretett volna. Csendes megemlékezést tartanak, Martin majd megemészti (mint mindent). A szerződést Vanda már elvitte az ügyvédnőhöz, Martinnak csak alá kell írnia.

Mik szerepelnek benne? Például:

Külön bulizás: ha ő bulizik, Vanda vásárol.

Krétán szeretnék tartani az esküvőt, szűk családi körben.

Filip azért hívta Mettát, hogy lealkudjon a ház árából. 490 000 000 forintnál többet nem adnak érte. 499 999 999 forintért veszik meg és elmennek hajózni.

A következő részből: PSG Ogli életbiztosítást köt. Aurél folytatja az edzést, Metta és Filip hajókáznak. Szandi Olivérrel Dubajba megy.