A Kőgazdag fiatalok az 1. évad elsöprő sikere után október 14-től ismét beköltöznek a nappalikba!

Kőgazdag fiatalok: érkezik a 2.évad

Fotó: Google

Az új évad szereplői ígéretet tettek, hogy ez az évad még nagyobbat fog szólni, mint az előző: még több vita, botrány és hatalmas pénzszórás várható!

Mint a TV2 csatorna közleményéből kiderült, október 14-től újra betekinthetünk majd PSG Ogli, Dulin Metta, Miss Tuvic, Bárány Aurél, Ágoston Filip és Takács Kata életébe, akikhez csatlakozik egy új szereplő, Szanyi Vanda – derül ki a Index cikkéből.

A műsor második évadába visszatér Tuvic Aleksandra is, aki Veszprém vármegyeiként szerepel a reality-műsorban. Igaz, párjával már szakítottak, de előtte együtt szerepeltek a Párharc című produkcióban.

Addig is, hogy ne unatkozzon senki, a szereplők a Rich Kids Hungary saját dalát is előadták a Sztárban sztár all stars szombati elődöntőjében.