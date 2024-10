Fokozódó ellentétek, új barátságok és még több luxus: itt a kőgazdag fiatalok 3.része. Aurél elkezdi építeni zenei karrierjét Csuti segítségével, azonban nem megy zökkenőmentesen. A 20 éves srác nem mer mások előtt énekelni, az sem könnyíti meg dolgát, hogy testvére és egyik barátja (Bence) se hisznek sikerében. Mindennek hátterében az áll, hogy PSG Ogli már kiöregedett és a fiataloknak új arcra van szükségük, akire felnézhetnek.

Kőgazdag fiatalok-Rich Kids Hungary: szerelem, parfüm és lovak

Metta Szandinak szervez randit Auréllal miközben saját szerelmi élete is bonyolódik. Egy jógaoktatóval randizik, aki lábujjgyűrűt ad neki. Metta úgy véli mindketten mást keresnek, így nincs közös jövőjük. Vanda Misi bácsi segítségével hozzájut jegygyűrűjéhez, mellé párja meglepi egy új BMW X6-os autóval. PSG Ogli kifejleszti parfümjét, melynek „Milliogli” nevet adják. Árát 200 millió forintra lőtték be. Szandi belemegy, hogy randizik Auréllal. Mindezek mellett mindenből cukormenteset eszik, mert van raja némi súlyfelesleg. Mettával való találkozásukról el kellett sietni, hisz kancája elkezdett elleni. Ezért a taxisofőrt szabályszegésekre kényszeríti.A következő részben Vanda továbbra is az esküvőjét szervezi, és megveszi álomruháját. Szandi és Ogli pedig egymásnak feszülnek.