Kőgazdag Fiatalok 12.rész: Miss Tuvic elküldte videóját a TV2-nek, abban reménykedik, hogy minél előbb felhívják, és ő lesz a csatorna új időjárás-jelentője.

Kata Kőgazdag Metta és Vanda segítségére számít a kollekciója fotózásánál. A fotózásra a Szent István-bazilika előtti tér adott helyet, ahol egy idegen is beáll a lencse elé. Mettát és Vandát közelebb hozta egymáshoz ez a fotózás. Kata a divatbemutatóra is a két lányt kérte fel modellnek.

Kőgazdag Aurél Szandiért egy quaddal megy, és a villa előtti bokorról szed neki virágot is. Emlékeztetőt is kapunk, hogy Miss Tuvic a Kőgazdag Fiatalok 1. évadában már adott randitippeket a 20 éves srácnak. Kulisszatitkokra is fény derült: Szandi nem vett bugyit. A tegnapi bulin, ha Olivér nem áll közéjük, biztos csók lett volna a végén. A randevún Aurél hamburgert rendel a diétázó Szandinak.

Kőgazdag Fiatalok: PSG Ogli teljesen kiakad

Olivér és Natali égen-földön keresték Szandit, akiről először azt hitték, hogy ott felejtették a szórakozóhelyen, a telefonját se vette fel. Még idegesebb lett, amikor Aurél küldött neki egy fotót, amin együtt szerepel Szandival.

A nyaralásnak Olivérről kellene szólnia, erre mindenki más dologgal van elfoglalva. Nem is akarja a két szerelmes galambot látni, ezt meg is írja nekik sms-ben.

A kamerák előtt Miss Tuvic bevallja, hogy Aurél az eddigi legfiatalabb randipartnere, és inkább marad az idősebb korosztálynál. Aurél leviszi a partra, hogy megmutassa a kondiját, de kiderül, hogy az egy nudistastrand, így inkább elindulnak a villához. Jobb, ha kapcsolatuk baráti marad.

PSG Ogli és Aurél összefutnak a parton, ahol Aurél elmeséli, mi volt a randin. Olivér úgy érzi, hogy Aurél kezd elszemtelenedni, neki se adja meg a kellő tiszteletet. Nati békítő szándékkal megy velük, ami nehezen megy. Míg Olivér szerint Aurél egy senkiházi, addig Aurél szerint PSG Ogli egy igazi paraszt.

A következő részből: PSG Ogli végre megünnepelheti születésnapját az őt megillető módon. Metta telket vesz magának a Holdon.