Egy új szereplővel bővül a sorozat

Hétvégén a nézők PSG Oglival a Dancing with the Stars színpadán is találkozhattak. A hétvége után újra itt vannak a Kőgazdag Fiatalok!

Titzl Vivien Titzl Vivien

Kőgazdag Kata visszatért Fotó: Google

Kőgazdag Fiatalok: PSG Ogli, Szandi és Natali megérkeztek Ibizára. A nagy buli előtt Miss Tuvic és Olivér elmentek megvenni a legtutibb szetteket. Kőgazdag Fiatalok: Olivért nagy meglepetés érte

Fotó: TV2 Metta és Csaba randizni mentek, és kiderült a nagy meglepetés, ami nem volt más, mint egy páros kezelés (head spa). Az is kiderül, hogy Metta nem hisz a távkapcsolatokban, így szomorú véget ér az ismerkedésük. Filip az előző évad egyik ikonikus szereplőjétől kapott egy titokzatost telefonhívást, és máris Kata lakására sietett. Párkapcsolata zátonyra futott, így hazaköltözött és rögtön bele is vág a véget nem érő bulikba. Aurél rendbe tetette a fogait, és elindult Ibizára. A reptéren észrevette, hogy Bence és Csilla belecsempészték a szendvicseket a bőröndjébe, valamint új ruhákat és bőröndöt kellett vennie. Natali kellemetlen meglepetést szánt Olivérnek: egyik lány sem repül Ibizára, mert nem küldött nekik repülőjegyet. Szerinte egyik lány sem illik PSG Oglihoz. Szandi is felháborodott, hiszen egy csomó időt fektetett a csajok castingjába. Kőgazdag Fiatalok-Rich Kids Hungary: a következő részből: Olivér tovább bosszankodik a csajok miatt, amíg Filip, Metta és Vanda bulit szerveznek.