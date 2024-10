Peter Sramek és a tömeg egy emberként énekelt, az énekes előadását végig éljenzés, vastaps kísérte.

Sramek (jobbról a második) szívesen fotózkodott balatonfürediekkel is

Fotó: Kovács Erika

Sramek a deszkákat szétrobbantó dalok után rendkívül barátságosan, kedvesen és türelmesen beszélgetett mindenkivel Alsóörsön, aláírásokat osztott és a szlovák származású énekest közös fotózásra is könnyen meg lehetett kérni, szívesen pózolt a balatonfürediekkel is. Sramek megnyerte a televízióban a Sztárban sztár all stars döntőjét.

Srameknek Alsóörsön is drukkoltak

Sramek Josh Grobanként állt színpadra a Sztárban sztár all stars döntőjében az elmúlt hétvégén és a You Raise Me Up című dalt énekelte. Hatalmas tapsviharral zárult az előadás, a zsűri az egekig magasztalta. Srameknek Alsóörsön is drukkoltak és örömmel beszéltek arról, hogy az előadó nyerte meg a népszerű műsort, aki a balatoni községben is fellépett nemrég.