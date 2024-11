„Szeretnénk magunkat megszerettetni a zsűrivel is” – árulta el a kamerának, amire a műsorvezető, Stohl András nevetve reagált, és megjegyezte: "az nehéz lesz"

A Dancing With the Stars kieső párosa: PSG Ogli és Szőke Zsuzsi

Fotó: TV2

Dancing with the Stars 5.évad: szívszorító búcsú

Amíg Tóth Gabi és Papp Máté Bence elkerülték a veszélyzónát, addig két páros ismét ott állt, és csak a közönségre számíthattak, a döntés mindenkit sokkolt. Végül a közösségi médiában is megosztó személyiség, PSG Ogli és táncpartnere, Szőke Zsuzsi lett a Dancing with the Stars kieső párosa. Papp Olivér mindent megtett, hogy a legjobb oldalát nyújtsa a műsorban, de sajnos ez is kevésnek bizonyult. Hétköznaponként a Kőgazdag Fiatalokban találkozhatnak vele a nézők.