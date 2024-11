Fokozódik a verseny 1 órája

Tóth Gabi és Papp Máté Bence bemutatja igazi énjét a Dancing with the Stars-ban

A Dancing with the Stars 5. évadának 2. része izgalmakat és érzelmeket tartogat, ahogy a párok a verseny következő szintjére lépnek. A nézők bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé, miközben a szereplők megosztják saját élményeiket és kihívásaikat. Tarts velünk, és éld át a tánc varázsát! Szombat este is érdemes a TV2 csatornájára kapcsolni, hiszen a Dancing with the Stars halloweeni buli tart!

Dancing with the Stars Fotó: TV2

A Dancing with the Stars 5. évadának 2. részében a verseny fokozódik, ahogy a párok egyre nehezebb kihívásokkal néznek szembe. Az interjúkból kiderül, hogy a versenyzők mindent megtesznek, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a közönséget. Az érzelmek felerősödnek, hiszen a tánc nemcsak a mozgásról szól, hanem a kapcsolatok mélységéről is. Dancing with the Stars: Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence ezerrel készülnek a műsorra

Fotó: TV2 A TV2 play oldalán kérdezz-felelek formájában ismerhetik meg a nézők a szereplőket. Whisperton és táncpartnere, Tóth Katica már nagyon készülnek a szombati adásra. Elmondták, hogy elképesztő az a szeretet és támogatás, amit a nézőktől kapnak, és nem tudnak érte elég hálásak lenni. Leginkább halloweennel kapcsolatos kérdéseket kaptak, de akadtak érdekes válaszok is: tavaly Ton szülinapján Aladdinnak szeretett volna beöltözni,d e nem érkezett meg a jelmeze, így kreatívnak kellett lennie, és végül technós fiúnak öltözött. Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence és az énekesnő is nagy erőbedobással készülnek az adásra. Meg akarják mutatni mindenkinek, hogy ők mások, mint amiről a hírek szólnak. A vidám, pörgős, energikus oldalukat szeretnék megmutatni. Tóth Gabiról kiderült, hogy 12 évesen beült a Hatodik érzék című filmre, mert azt hitte, hogy Az ötödik elem című film folytatása.