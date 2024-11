A TV2 Házasság első látásra című reality-jének második évadában bemutatkozó dr. Gaál Zoltán, a 42 éves fogorvos, két házasságot is megélt, mindkét kapcsolat kilenc évig tartott, ám még nem találta meg azt a partnert, akivel leélné az életét. A műsortól segítséget remél abban, hogy végre megtalálja a megfelelő társat, és most úgy érzi, hogy készen áll erre. „Kétszer is elváltam, egyik házasságom sem bizonyult tartósnak. Most azt várom, hogy a harmadik próbálkozásom sikeres lesz” – mondta Zoltán. Elárulta, hogy első házasságában nem ismerte még eléggé saját magát ahhoz, hogy a kapcsolat jól működjön, és bár igyekezett megfelelni, végül belefáradt a felesége elvárásaiba.

Dr. Gaál Zoltán, a Házasság első látásra című reality egyik vőlegénye

Fotó: TV2

Zoltán azt is hozzátette, hogy szeret társaságban lenni, míg első felesége inkább otthonra vágyott. Ez az alapvető különbség is hozzájárult ahhoz, hogy végül nem sikerült megoldaniuk a közöttük lévő problémákat. „A második házasságomba gyakorlatilag belemenekültem, de ott sem voltunk igazán boldogok, így végül közösen döntöttünk a válás mellett” – tette hozzá.

A Házasság első látásra új évadától reméli, hogy megtalálja az igazit

A féltékenység mindkét kapcsolatában jelen volt, de Zoltán szerint komolyabb viták nem jellemezték a házasságait. „Mindig is konfliktuskerülő voltam, és talán ez volt az egyik legnagyobb hibám: nem álltam ki magamért, és túlzottan alkalmazkodtam a helyzetekhez” – ismerte el Zoltán. Ezen kívül azt is elmondta, hogy szívesen ismerkedik online.

„Az online ismerkedés nagyon jó dolog lehetne, ha az emberek őszintébben közelítenének egymáshoz. Sajnos sokan nem merik vállalni önmagukat, pedig nincs semmi következménye” – vélekedett a férfi. Hozzátette, az online platformok előnye, hogy „egyszerre több ismerkedési szálat is lehet futtatni”, mivel a személyes találkozókra szánt idő általában nagyon korlátozott. „Azért tartottam mindig is több párhuzamos beszélgetést, mert a statisztikám szerint 10 csevegésből csak 1 randi jön össze. A hölgyek gyakran eltűnnek, vagy csak napokkal később válaszolnak, így lassan haladnak a dolgok. Szerintem etikus, hogyha valakivel eljutunk a randiig, és van közöttünk kémia, akkor onnantól kezdve már nem érdemes mással foglalkozni” – osztotta meg az elveit.