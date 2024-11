Házasság első látásra: Zoltán bevallotta, hogy bár felesége nem tudott róla, már kétszer volt nős, és három gyermeke van két különböző nőtől. Ami még meglepőbb, hogy Zoltán exe a kamerák előtt mondta el, hogy a férfi elköttette magát, mivel már nem szeretne több gyermeket.

Házasság első látásra: Zoltán és Marica

Fotó: TV2

A házasságkötés után Zoltán a kamerák előtt viccesen megjegyezte: „Nem gondoltam, hogy találnak még egy diplomást, aki vállalkozik erre az őrületre.” Marica, bár őt is próbálták lebeszélni, örül, hogy végül belevágott. A jogász szerint minden találkozás sorsszerű, így hisz abban, hogy Zoltánnal hosszú távú kapcsolatuk lehet. Zoltán pedig elmondta, hogy bár Marica nem teljesen az ideálja – inkább a teltkarcsú nőket kedveli –, a felesége mosolya és boldogsága nagyon megfogta őt.

A titok, amely most derült ki, tovább bonyolítja Zoltán és Marica kapcsolatát, hiszen a férfi gyermektelen felesége számára új kihívást jelenthet az, hogy Zoltán három gyermeket hozott a kapcsolatba. Mindez arra is rávilágít, hogy a Házasság első látásra párjai számára egy-egy rejtett múltbeli dolog is bonyolíthatja a kapcsolat kiépítését.