A TV2 Kőgazdag Fiatalok című műsora a végéhez ért. A 20. részből sem hiányzik a dráma és a luxus.

Kőgazdag Fiatalok: PSG Oglit igen, azonban Aurélt nem ismerték fel Horvátországban

Így telnek a Kőgazdag Fiatalok szereplőinek mindennapjai

Vanda feleség lett, és tortájuk hattyú alakú. Ez azért is fontos, mert a hattyúk egyszer s mindenkorra választanak párt maguknak, így van ezzel Vanda és férje, Martin is.

Aurél a medence partján aludt, annyira felhúzták a többiek. Reggel arra kelt, hogy egy nagydarab férfi fejbe lökte a hasával. PSG Ogli beavatta a nézőket egy nagy titokba: megmutatta, milyen a haja több kiló zselé nélkül. Az is kiderült, hogy minden este megmossa a haját, ilyen állapotban csak azok a nők láthatják, akiket hazavisz. 100%-os pacekkal lesz benne videóban. Másfél hét alatt elhasznál egy tubus zselét.

Metta egész éjszaka egyedül volt a gondolataival, ami jót tett neki, kicsit megnyugodott. Eldöntötte, hogy nem megy haza, marad a többiekkel. Közben Miss Tuvic és Filip is megérkeznek a strandra, hol kibeszélik a tegnapi nap történéseit. Mindketten békésen aludtak, bár Filip nem szereti, ha ordibálnak körülötte, de ez a társaság nem tud másképpen kommunikálni. Metta elmondja, miért viharzott el tegnap este: senki nem hallgatja meg a másikat, a dalban is csak Aurél és Olivér szerepel. Szandi a kameráknak elmondta, hogy „csak a szoki" vagyis: Metta durcázik és a „ki, ha én nem" viselkedésformát tolja. Legjobban az fáj neki, hogy mindenki beleállt a Kata miatt. Persze hátsó szándéka is van: minden dal után jár jogdíj. Szandi a barátai védelmére kell: nem érti, hogy Metta hogyan lehet ilyen pénzéhes a barátaival szemben, ő sosem kérne tőlük pénzt.

Aurél és PSG Ogli vadidegenekhez mennek oda a strandon, hogy hallgassanak bele a dalukba és mondják el őszinte véleményüket róla. Természetesen tetszik nekik. Aurélnak ez felért egy hátba szúrással, és itt még nem ért véget a dolog. Olivért felismeri egyik rajongója és kér tőle egy közös képet, persze arról fogalma sincs, hogy Aurél kicsoda.

Vanda első napján feleségként énidőt tartott, és lement a tengerpartra koktélozni. Közben felveszi a saját részét a kliphez. Visszatér férjéhez és nekikezdenek a babaprojektnek.