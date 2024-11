A Kőgazdag Fiatalok szereplői péntek este is a képernyő elé szögezték a nézőket!

Kőgazdag Fiatalok: PSG Oglit és barátait Ibizán kirabolták

Fotó: TV2

"Party finish, go home!" Úgy tűnik, PSG Ogli híres mondása a visszájára fordult. Ő, Nati és Miss Tuvic kétségbeesetten elkezdték keresni Olivér táskáját, aki elkezdett beleérezni, hogy milyen érzés szegénynek lenni. Hamar megnyugtatták a nézőket, mert a kertben elásva megtalálták a pénzt. Szandi azért értesítené a helyi rendőrséget. Megpróbáltak velük spanyolul kommunikálni, de sajnos ez nem sikerült, a rendőrök azt hitték, hogy trollok, így rájuk tették a telefont. Olivér a kamerákon keresztül üzent a nézőknek: "Bármit is csináltok, azt csak ésszel tegyétek!" Ibiza tényleg rossz ötlet volt?

Kőgazdag Fiatalok 15. rész: Aurélt még mindig kísérti Csilla

Aurél hazautazott Magyarországra, a világát nem tudja, de Bence már kereste, aki intézett neki egy meglepetést. Aki egy nagyon attraktív masszőr képében be is kopogott az ajtón. A csajt meg is hívja rögtön magával edzeni, de ő sem Aurél esete, csak adta alá a lovat. Persze Csilla itt is elrontotta a pillanatot, plusz kiderül, hogy a nő 49 éves lesz. Csilla miatt Aurél megszégyenítve érzi magát, szerinte egy húszéves vagy egy fiatalabb lány illene Aurélhoz.

Kőgazdag Metta egy hotelben húzza meg magát: gluténmentes ropi, sós mogyoró só nélkül, mellé Himalája-só, narancslé, víz és koffein- és cukormentes kávé rizstejjel. Mert egy magas szintű hotel minden igényre fel vannak készülve. Mettát nehéz lenyűgözni, de imádta a pincért, legszívesebben hazavitte volna magával.

Közben a csapat másik fele is hazatért. Olivér találkozik Levivel a parfümjével kapcsolatban. Piackutatás alapján mindenkinek tetszik, hetente 3 órát kéne vele dolgozni, így Olivér jegeli a témát, mert heti három óra munka nagyon sok.

Filip és Kata Mykonos szigetére utaztak, ahol a féktelen bulizás volt terítéken.

Szandi elhívja Mettát, hogy segítsen neki egy fotózásnál, de sajnos nem ér rá. Így a social media platformon hirdeti meg a lehetőséget. Rögtön hárman is jelentkeztek az állásra, akikből két lány benne volt a Nagy Ő című műsorban. Azonban Szandinak Nimród volt a szimpatikus.