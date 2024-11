Nimród marad az utolsó, szóval ő lett Szandi asszisztense. Nagyon komoly feladatot kap: Szandit kell legyeznie a táskájában található pénzzel. Persze Miss Tuvic ezzel sincs teljesen megelégedve, hiszen az 500 eurós hűvösebb levegőt csinál.

Kőgazdag Fiatalok: Szandi hat nyelven beszél

Kínai, orosz, szerb, angol és német nyelvek szerepelnek a repertoárban a magyar mellett. Rengeteget utazik, és sok ruhája külföldi oldalról érkezik, így olyan ember kell mellé, aki ugyanolyan soknyelvű, mint ő. Nimród tud angolul és spanyolul, aminek Ibizán hasznát tudták volna venni. A napi segítségéért odaadta neki az összes készpénzt ami nála volt és rohant stúdiózni.

Vanda is felugrik felvenni két sort, miközben Martin az autóban vár rá, hogy elindulhassanak Görögországba. Persze a fiúk az ő hangját is leszólják. El is búcsúzik a srácoktól és el is indult szólni vőlegényének, hogy a karikagyűrűket még otthon hagyta. Ha le is késik a gépet, akkor mennek magángéppel.