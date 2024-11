A Tv2 Kőgazdag fiatalok című műsora a szerdai adásban sem hagyta cserben a sorozat rajongóit.

Kőgazdag fiatalok: Vanda esküvői cipője

Fotó: TV2

A műsorban először Görögországba látogathattak el a nézők, hogy nyomon kövessék Vanda és Martin szerelmének megpecsételődését. Kéz a kézben sétáltak a tengerparton egy Adele-dalra. Visszaemlékeztek a boldog pillanatokra, például a lánykérésre. Vanda szerint Martin nagyszerű férj lesz, és még védelmezőbb. Mindketten izgulnak az esküvő miatt, és megpróbálták kiélvezni az utolsó estét, mint menyasszony és vőlegény. Nagymamájától kért tanácsot, hogy mi a jó házasság titka, ami nem más, mint a szeretet és a békesség. Előkerült a baba-téma is, hiszen Vanda is szeretne majd babát, aki az ő szerelemgombócuk lesz. Beszélgetésük közben megérkezik a menyasszonyi cipő is. Egy igazi, limitált kiadású Jimmy Choo cipő. Édesanyjának és mamájának olvassa fel a fogadalmat, amin mindhárman meghatódnak.

Metta elhagyja Budapestet és visszaköltözik a Balaton-partra.

PSG Ogli mindeközben gyászolja hőn szeretett kiskutyáját, Armyt, aki tavaly hunyt el, és a halálán mai napig nem tudott túllépni, mindennap meglátogatja és visz neki virágot.

A Kőgazdag fiatalok szereplői

Egy teherautónyi adományt vittek a menhelyre. Persze a madarakról sem feledkeztek el. Aurél a kutyák szagát sem bírja, ahogy a kutyatápot se bírta levenni a teherautóról. Többet kellene edzésre járnia. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy mindig célkeresztben legyen, hamar kiakasztja a többieket viselkedésével. Miss Tuvic szerint már egy fodrász is ráférne, mert borzalmas a haja. Aurél nem hajlandó a többieknek segíteni, mindenki kiakad rá, és PSG Ogli kiabál is vele.

Első útjuk csapatként Horvátországba vezet, ahol Aurél volt a felelős a szállásért. Mettának és Szandinak egyáltalán nem tetszik a villa, hisz ez az ő szintjük alatt van. Filip szerint is olyan, mint egy kétcsillagos Balaton-parti szálloda. Rendes ágynemű sincs, két háló és egy fürdőszoba van az emeleten. Természetesen Metta a leghangosabb, hiszen ő az anyjával sem osztozik egy fürdőszobán.