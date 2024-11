A népszerű énekest Komár István László néven anyakönyvezték, szülei Komár Márton és Kovács Irén voltak. Hogy hogyan lett belőle szimplán Komár László, arról egy interjúban így beszélt: "Írták az osztálykönyvet, és beírták, hogy Komár István László, és a tanár úr mondta, hogy nem vagyok egy Pista típus. - Laci, téged nem lehet Istvánnak hívni, te egy Laci típus vagy! – mondta, és onnantól kezdve szépen használtam."

Faragó Judy István és Komár László 1963-ban a Budai Ifjúsági Parkban

Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

A tizenéves srác aztán Budapestre került, és elmondása szerint már akkoriban is csak két dolog érdekelte igazán: a csajok és a zene.

1962–1965 között a Scampolo, 1965–1967 között a Dogs együttes tagja volt. Az első cikk, amelyben megemlítették, 1964-ben jelent meg a Népszabadságban: „Az énekes – hosszú, nyurga kamasz – aránylag tűrhető angol kiejtéssel énekel. A Földmunkát Gépesítő Vállalat esztergályosa” – írták róla.

1966-ban részt vett a Táncdalfesztiválon. 1967-től ismét a Scampolo tagja volt, szólistaként. 1969–1970 között az Atlas és a Bergendy együttessel lépett fel. 1970-ben jelent meg első szóló kislemeze Jó barátom címmel. 1971–1972 között a Non-Stop együttes énekese, majd 1973-ban a Szemek, Szájak, Szívek együttes tagja volt.

Görbe Nóra, Komár László, Zsoldos Béla, Kiss Gabi és Kovács Kati 1986-ban a Magyar Rádió 22-es stúdiójában

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Elvis Presley és Komár László: a Király és rajongója

1979-től indult szólóénekesi karrierje. 1980-ban Az áldozat című film betétdalával (Oh, csak a hajnal jönne már), a Fehér hold, a Húsz év múlva és a Szóljon a zene című dalokkal aratott sikert. 1981-ben jelent meg első önálló nagylemeze, melyet később számos újabb követett. 1984-ben és 1988-ban is kiadott egy Elvis Presley-emléklemezt, mivel saját bevallása szerint is nagy rajongója volt a Királynak. 2011. november 28-án Hungaroton kiadó Életműdíjat adományozott neki.

Öt házasságából két gyermeke született, Balázs a másodikból és Karolina a negyedikből. Élete szerelmének a harmadik feleségét, Krisztinát tartotta, akit idősebb korában újra elvett.

A Komár László emlékére készült szobor felirata Adásztevelen

Fotó: Napló-archív

Súlyos, gyógyíthatatlan betegséggel került kórházba, ahol embóliát kapott. Hazaengedték, de 2012. október 17-én reggel, otthonában elhunyt. 67 éves volt. November 6-án temették az Új köztemetőben, nagyszámú kollégája és rajongója részvételével, kívánságára rózsaszín Cadillacből. Emlékét a "táncoló fekete lakkcipőket" ábrázoló szobor őrzi szülőfalujában.