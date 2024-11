- A Sztárban Sztár All Stars döntője után körülbelül másfél-két héttel kezdődött minden - számolt be róla Tamás. - Elkaptam a koronavírust, ám a szaglásom nem ment el, és az ízeket is éreztem.

Vastag Tamás október végén a három oltása ellenére újra elkapta a koronavírust

Fotó: Shutterstock-illusztráció

- Viszont azt éreztem, hogy nagyon lázas vagyok, annak ellenére, hogy nem is volt lázam, csak hőemelkedésem. Először azt hittem, ez csak egy egyszerű megfázás, ám egyik este lefeküdtem aludni, és éjjel kettő óra környékén arra ébredtem, hogy negyvenfokos lázam van - folytatta Tamás. Mivel semmilyen gyógyszer nem vitte le a lázát, felkereste háziorvosát, aki egy Algopyrin-injekciót adott be neki.

Egy darabig úgy tűnt, ez segít, de aztán minden napról napra rosszabb lett.

- A legrosszabb az erőtlenség volt, már abban elfáradtam, hogy elmentem vécére - számolt be róla Tamás. - A betegség a november elsejei hosszú hétvégén tetőzött nálam, ekkor ki-be járogattam a kórházba, mindig kaptam infúziót. Kiderült ugyanis, hogy felülfertőződtem tüdőgyulladással, arra kaptam antibiotikumot, és egy hét után kezdett javulni az állapotom

Tamás úgy gondolja, lelkileg nem igazán viselte meg a betegség. Tudta, hogy meghalni nem fog, és úgy volt vele, valahogy majd átvészeli ezt a nyavalyát is.

A koronavírus nem játék

- Minden évben beoltatom magam influenza ellen, ugyanis azt is ugyanúgy elkaphatja az ember, ráadásul a halálozási aránya még mindig elég magas. Most azt tanultam meg, hogy minden évben Covid ellen is be kell magam oltatnom. Azt tudom ajánlani, hogy vigyázzon mindenki magára, influenza- és Covid-szezon van, ugyanúgy érdemes szerintem tömegben maszkot viselni, érdemes beoltatni magunkat. Az én példámból tanuljanak, nem játék ez a dolog - tanácsolta Vastag Tamás.